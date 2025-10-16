Andy Muschietti | La gente critica The Flash ma resto orgoglioso del film nonostante i guai di Ezra Miller
Il regista di IT ha confermato il suo affetto per il cinecomic su Barry Allen al di là delle critiche e delle vicissitudini del suo protagonista. The Flash è una delle grandi delusioni DC degli ultimi anni e le difficoltà nella lavorazione sono proseguite poi al box-office, con soli 271,4 milioni di dollari d'incasso e recensioni contrastanti. Nonostante tutti questi problemi, in un'intervista a The Playlist Andy Muschietti è orgoglioso del risultato finale e ha commentato le critiche nei confronti del film. Andy Muschietti difende The Flash "Molte persone non l'hanno visto" ha dichiarato Muschietti "Ma sai come vanno le cose oggi, la gente non guarda i film, ma ama parlarne male, salire sul carro del momento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
