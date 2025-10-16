Non è un mistero che gli occhi dell’Italia si concentrino su Andrea Sempio ogni volta che compare in televisione. Ma perché, malgrado una vita segnata da accuse, indagini e sospetti, riesce a mostrarsi immancabilmente “sereno”? Quel che appare come un volto composto nasconde un complesso intreccio di segnali comportamentali a cui la nota criminologa Anna Vagli ha cercato di dare un’interpretazione. Andrea Sempio: la criminologa analizza il linguaggio del corpo. Dopo l’ archiviazione delle prime indagini sul delitto di Garlasco, il nome di Andrea Sempio torna prepotentemente al centro della cronaca. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Andrea Sempio, perché è sempre così calmo in Tv. La criminologa: “Sono segnali chiari”