Andrea Sempio perché è sempre così calmo in Tv La criminologa | Sono segnali chiari
Non è un mistero che gli occhi dell’Italia si concentrino su Andrea Sempio ogni volta che compare in televisione. Ma perché, malgrado una vita segnata da accuse, indagini e sospetti, riesce a mostrarsi immancabilmente “sereno”? Quel che appare come un volto composto nasconde un complesso intreccio di segnali comportamentali a cui la nota criminologa Anna Vagli ha cercato di dare un’interpretazione. Andrea Sempio: la criminologa analizza il linguaggio del corpo. Dopo l’ archiviazione delle prime indagini sul delitto di Garlasco, il nome di Andrea Sempio torna prepotentemente al centro della cronaca. 🔗 Leggi su Tvzap.it
