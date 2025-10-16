Andrea Sempio malore per la mamma Daniela Ferrari | portata in pronto soccorso per accertamenti

Paura per Andrea Sempio, l'uomo indagato nella nuova inchiesta su Garlasco dopo che per due volte la sua posizione era stata archiviata negli ultimi anni: la mamma, Daniela Ferrari, ha. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea Sempio, malore per la mamma Daniela Ferrari: portata in pronto soccorso per accertamenti

Approfondisci con queste news

La madre di Andrea Sempio portata in ospedale per «accertamenti». Fabrizio Corona: «Ha avuto un ictus» - facebook.com Vai su Facebook

? I genitori di Andrea Sempio, il fiume di soldi agli avvocati e i prestiti dai parenti: “Spesi almeno 55mila euro” http://dlvr.it/TNjFBS #Giustizia #Avvocati #Frode #Pavia #ChiaraPoggi - X Vai su X

Portata in ospedale per accertamenti mamma di Andrea Sempio - Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale al pronto soccorso dove è sottoposta a degli accertamenti. Lo riporta rainews.it

Garlasco, nuovo malore per la madre di Andrea Sempio: ricoverata d'urgenza al San Matteo - Ad aprile un altro episodio nel corso della sua testimonianza ai carabinieri ... Da affaritaliani.it

La mamma di Andrea Sempio ha avuto un malore e si trova in ospedale: cosa sappiamo - La mamma di Andrea Sempio è in ospedale: che cosa sta emergendo, le ultime notizie ... Segnala ultimenotizieflash.com