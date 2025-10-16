Andrea Sempio la mamma portata in pronto soccorso per accertamenti

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale al pronto soccorso dove è sottoposta a degli accertamenti. Lo scorso aprile aveva accusato un malore mentre. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea Sempio, la mamma portata in pronto soccorso per accertamenti

Approfondisci con queste news

Parla Andrea Sempio "Spero che tutto questo circo non influenzi chi deve trovare la verità" - X Vai su X

A #StorieItaliane l’Avvocato Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, parla dei motivi che hanno portato alla revoca del mandato. - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Sempio, la mamma portata in pronto soccorso per accertamenti - Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale al pronto soccorso dove è sottoposta a degli accertamenti. Segnala leggo.it

Garlasco, malore per la mamma di Sempio - La donna, madre dell’indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco, è stata trasportata dal 118 ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Andrea Sempio, la madre Daniela Ferrari portata in ospedale per «accertamenti». Fabrizio Corona: «Ha avuto un ictus» - Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale al pronto soccorso dove è sottoposta a degli accertamenti. Segnala msn.com