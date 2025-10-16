Andrea Sempio e l’addio a Lovati | Dialogo impossibile E ora arriva penalista di lungo corso

Garlasco (Pavia) – Dovrà difendersi per il Dna sulle unghie della vittima, per l’impronta palmare sul muro delle scale e per altre ‘prove’, al momento ancora imprecisate, che la Procura di Pavia con tutta probabilità gli contesterà all’esito non solo dell’incidente probatorio ma anche delle altre consulenze di parte in corso. Andrea Sempio, indagato nella riaperta inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, ieri ha rotto il silenzio con un videomessaggio in tv, sulla revoca dell’incarico all’avvocato Massimo Lovati. «Non è stata una revoca a cuor leggero – le parole di Sempio – perché ho ancora profonda stima, rispetto e anche affetto per lui che mi ha accompagnato negli ultimi 10 anni di questi procedimenti». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andrea Sempio e l’addio a Lovati: “Dialogo impossibile”. E ora arriva “penalista di lungo corso”

Scopri altri approfondimenti

“Il nuovo avvocato di Andrea Sempio...”. Garlasco, l'annuncio di Massimo Lovati: quel nome famosissimo che spiazza tutti(VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

Parla Andrea Sempio "Spero che tutto questo circo non influenzi chi deve trovare la verità" - X Vai su X

Andrea Sempio e l’addio a Lovati: “Dialogo impossibile”. E ora arriva “penalista di lungo corso” - Delitti di Garlasco, ttesa per la scelta del nuovo legale, scadenze ravvicinate. Riporta ilgiorno.it

Andrea Sempio: «Non ho ucciso Chiara Poggi. Ecco perché ho revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati» - A La Vita in diretta il 37enne ha spiegato le ragioni della sua decisione: «Idee diverse sulla strategia difensiva». Riporta vanityfair.it

Garlasco, cosa svela Andrea Sempio sull'avvocato Lovati: "Dialogo impossibile, lui..." - Andrea Sempio, il 37enne indagato con l’accusa di omicidio in concorso per il delitto di Garlasco, ha deciso di rompere il silenzio sulle ... Riporta iltempo.it