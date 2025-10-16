Andrea Marinozzi entra nella squadra di DAZN

2025-10-16 08:28:00 Arrivano conferme: Una nuova voce si unisce al racconto del calcio su DAZN, quella di Andrea Marinozzi Una nuova voce si unisce al racconto del calcio su DAZN, quella di Andrea Marinozzi. Giornalista sportivo tra i più apprezzati in Italia, da questa stagione Marinozzi entra a tutti gli effetti nella squadra di telecronisti della piattaforma. Marinozzi è uno dei volti più riconoscibili e stimati delle telecronache calcistiche italiane, che in oltre sedici anni di carriera, ha raccontato momenti iconici del calcio europeo e azzurro, su tutti il trionfo dell’Atalanta nella finale di Europa League di Dublino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

