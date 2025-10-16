Andrea Marinozzi entra nella squadra dei telecronisti di DAZN

Una nuova voce si unisce al racconto del calcio su DAZN, quella di Andrea Marinozzi. Giornalista sportivo tra i più apprezzati in Italia, da questa stagione Marinozzi entra a tutti gli effetti nella squadra di telecronisti della piattaforma. Marinozzi è uno dei volti più riconoscibili e stimati delle telecronache calcistiche italiane, che in oltre sedici anni di carriera, ha raccontato momenti ic. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Andrea Marinozzi entra nella squadra dei telecronisti di DAZN

