Andrea Giambruno rimossa la rivelazione della fidanzata | Pressioni professionali e familiari Cos' è successo

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la fine della sua relazione con Giorgia Meloni, Andrea Giambruno ha iniziato un nuovo capitolo sentimentale con Federica Bianco, 42enne pugliese, volto noto nel mondo della politica e dello spettacolo e oggi beauty coach. I due fanno coppia da più di un anno, ma le loro apparizioni insieme. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

andrea giambruno rimossa rivelazioneGiambruno, Federica Bianco e il giallo del selfie rimosso - Perché il selfie romantico di Andrea Giambruno e Federica Bianco postato sui social è stato cancellato dopo poche ore? Da lettera43.it

andrea giambruno rimossa rivelazioneIl mistero dei selfie scomparsi: Federica Bianco pubblica foto con Andrea Giambruno ma poche ore dopo vengono rimossi - La presunta nuova compagna dell'ex di Meloni ha condiviso foto di coppia sui social, ma il post è stato cancellato poco dopo ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Andrea Giambruno, ‘giallo’ social sui selfie (spariti) con Federica Bianco. Cos’è successo - L'ex compagno di Giorgia Meloni era apparso per la prima volta accanto alla nuova fidanzata in un post Instagram. Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Giambruno Rimossa Rivelazione