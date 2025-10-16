Andrè De La Roche all’Accademia di Balletto Musica e Teatro

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento imperdibile per il mondo della danza: mercoledì 23 ottobre, l’Accademia di Balletto, Musica e Teatro di Luana Iaquaniello ospiterà un workshop d’eccellenza con André De La Roche, leggenda internazionale della danza jazz, già protagonista di collaborazioni con i più grandi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

