Andò a lavorare in cantiere col Rolex ma lo perse nel calcestruzzo Il capocantiere fa causa alla ditta ma per i giudici deve pagare lui
Oltre al danno, la beffa per un capocantiere che aveva perso il suo Rolex nel calcestruzzo e sperava di essere risarcito dall’azienda. La Corte d’Appello di Bologna gli ha però negato il risarcimento e disposto per lui il pagamento delle spese processuali, in tutto 2.500 euro. L’uomo puntava a farsi risarcire per quel Rolex Dayton da 16 mila euro, ormai andato perso durante il lavoro. L’incidente con il tubo per versare il calcestruzzo. Era il 2016, quando il capocantiere aveva notato qualcosa che non stava funzionando a dovere nelle pompe del calcestruzzo collegate alle betoniere. Perciò decise di intervenire, mettendosi a manovrare lui stesso l’estremità d’uscita del tubo flessibile in gomma. 🔗 Leggi su Open.online
