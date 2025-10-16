Andata in scena alla Scala l' opera scritta da Francesco Filidei è diretta da Damiano Michieletto tra i registi contemporanei più innovativi
D opo il successo ottenuto lo scorso aprile al Teatro alla Scala, stasera alle 21.20 Rai 5 trasmette in prima tv Il nome della rosa, opera lirica scritta da Francesco Filidei e liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco. Con la regia di Damiano Michieletto, Il nome della rosa è una co-produzione con l’Opéra National de Paris e ha per protagonisti due grandi voci della lirica contemporanea: il baritono Lucas Meachem e la mezzosoprano Kate Lindsey che, nell’opera, veste i panni maschili del giovane Adso. “Bolero”, nei cinema i segreti dietro l’opera di Ravel X Leggi anche › Damiano Michieletto: «Io, fra “Il nome della rosa” e Ambra (Angiolini)» Il nome della rosa: la trama dell’opera lirica tratta dal romanzo di Umberto Eco stasera 16 ottobre in tv su Rai 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it
