Andata in scena alla Scala l' opera scritta da Francesco Filidei è diretta da Damiano Michieletto tra i registi contemporanei più innovativi

Dopo il successo ottenuto lo scorso aprile al Teatro alla Scala, stasera alle 21.20 Rai 5 trasmette in prima tv Il nome della rosa, opera lirica scritta da Francesco Filidei e liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Umberto Eco. Con la regia di Damiano Michieletto, Il nome della rosa è una co-produzione con l'Opéra National de Paris e ha per protagonisti due grandi voci della lirica contemporanea: il baritono Lucas Meachem e la mezzosoprano Kate Lindsey che, nell'opera, veste i panni maschili del giovane Adso.

