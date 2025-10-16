Ancora una notte di fuoco ad Agrigento | misteriosamente danneggiati furgoncino e due auto

Agrigentonotizie.it | 16 ott 2025

I vigili del fuoco, del comando provinciale di Agrigento, non si sono sbilanciati: l'incendio potrebbe essere stato appiccato, ma potrebbe anche essere scoppiato per cause accidentali. Servirà del tempo, lasciando progredire le indagini che di fatto sono ancora in fase embrionale, per stabilire. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

