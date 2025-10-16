Ancora un femminicidio ma la maggioranza vieta l’educazione affettiva alle scuole medie
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del femminicidio di Pamela Genini e dell'enorme lavoro che ancora c'è da fare per contrastare la violenza di genere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate davanti a decine di testimoni dal compagno che aveva lasciato. È l'ultimo femminicidio in Italia solo in ordine di tempo. Che ce ne saranno altri è certezza data da statistiche uguali da anni: una donna uccisa ogni t
Ieri, in Commissione Cultura alla Camera, la maggioranza ha approvato un emendamento presentato dalla Lega per vietare l'#educazione sessuo-affettiva nelle scuole, anche quelle secondarie di primo grado. Dicono di voler proteggere i ragazzi dall'"ideolo