Ancora successi per la Wu Tao | arrivano quattro medaglie agli Interregionali di taekwondo

Foggiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora successi per la Wu Tao, la scuola di taekwondo diretta dal caposcuola Raffaele Toscano e dal direttore tecnico Anna Rita de Padova: ai campionati interregionali di taekwondo organizzati a Giugliano la scorsa settimana con ben 360 atleti da tutta Italia, la Wu Tao si è presentata con 4. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Successi Wu Tao Arrivano