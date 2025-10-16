Ancora successi per la Wu Tao | arrivano quattro medaglie agli Interregionali di taekwondo
Ancora successi per la Wu Tao, la scuola di taekwondo diretta dal caposcuola Raffaele Toscano e dal direttore tecnico Anna Rita de Padova: ai campionati interregionali di taekwondo organizzati a Giugliano la scorsa settimana con ben 360 atleti da tutta Italia, la Wu Tao si è presentata con 4. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
