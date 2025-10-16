Ancora pioggia e temporali in Puglia e nel Foggiano | doppia allerta meteo

Foggiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il maltempo in Puglia. Una nuova allerta meteo, prolungamento di quella diramata nella giornata di ieri, preannuncia instabilità almeno fino al primo pomeriggio di domani. Sono previste anche nelle prossime ore precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

pioggia temporali puglia foggianoAncora pioggia e temporali in Puglia e nel Foggiano: doppia allerta meteo - Allerta gialla (arancione in Salento) su tutta la Regione per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. Secondo foggiatoday.it

pioggia temporali puglia foggiano?? Allerta meteo Puglia: temporali, grandinate e forti raffiche di vento - Anche i restanti settori della Puglia registreranno piogge sparse, a volte a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati. Da giornaledipuglia.com

pioggia temporali puglia foggianoCapitanata tra pioggia, nuvole e sole. Forti raffiche di vento ma temperature in aumento - Le previsioni meteo dal 15 al 19 ottobre 2025 in provincia di Foggia e in Puglia da mercoledì 15 a domenica 19 ottobre ... Secondo foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pioggia Temporali Puglia Foggiano