Ancora fermi dopo il crollo i lavori al ponte di Torre Marino si aspetta il via libera dell' Ispettorato del lavoro

16 ott 2025

Sono in corso gli adempimenti richiesti dall'Ispettorato del lavoro, a seguito del crollo di tre arcate del ponte ferroviario in costruzione a Torre Marino, Lanciano, lo scorso 22 settembre. I lavori sono attualmente sospesi. L'incidente avvenne durante la fase di assemblaggio degli elementi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

