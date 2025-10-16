Ancora autisti aggrediti sindacati scrivono a Funaro e prefetta | Agire subito

Aggressioni verbali all'autista, disturbo dei passeggeri e vandalismo. I sindacati, dopo altri due episodi sui mezzi pubblici fiorentini, scrivono di nuovo alla prefettura e alla sindaca, Sara Funaro."Cosa si aspetta a mettere in campo azioni coordinate e di sistema, che coinvolgano le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bolzano, lite tra autisti finisce in tragedia: un morto. Fermata una persona - facebook.com Vai su Facebook

Seta, sindacati contro Roat: "Gettonisti con benefit e agli autisti solo briciole" - " L’Ad di Seta (Riccardo Roat, ndr) ha ammesso che gli stipendi per gli autisti sono inadeguati. Scrive ilrestodelcarlino.it

Autisti di pullman aggrediti, la paura e la richiesta di interventi - Nel servizio la testimonianza di una autista aggredita poche ore fa e le richieste dei sindacalisti di Ugl e Uil Nicolino Libertone e Nicola Scafa ... Secondo rainews.it