Ancora aumenti ma servizi sempre più inadeguati | Carrieri Lega all' attacco sulla Tari
"Arrivate o in arrivo nelle case dei Baresi le bollette TARI del 2025. La tassa rifiuti che il Comune pretende, per coprire gli spaventosi costi annuali di AMIU PUGLIA (80 milioni di euro) per i servizi di igiene, pulizia e smaltimento dei rifiuti della Città di Bari. Quest’anno, come si era. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
TRIS Siracusa. . RSA in crisi: aumenti troppo bassi, strutture a rischio chiusura. La Regione concede il 5%, ma i costi sono saliti dell’11%. Il settore chiede un intervento urgente per salvare i servizi ai fragili - facebook.com Vai su Facebook
Servizi sociali, nuove tariffe e piccoli aumenti - I servizi sociali del Comune di Bondeno hanno aggiornato le tariffe per il 2026. Si legge su ilrestodelcarlino.it