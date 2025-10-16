Ancora a Gaza i corpi di 19 ostaggi
Le bare avvolte nelle bandiere israeliane vengono interrate di fronte ai famigliari in lacrime. Sono i funerali degli ostaggi morti riconsegnati da Hamas. Nove i corpi senza vita restituiti finora, 19 sono ancora dentro Gaza. Gli islamisti dicono di non essere in grado di recuperarne altri senza strumenti avanzati. Un team egiziano sta effettuando la ricerca tra le macerie e gli edifici distrutti. Mesi fa l'intelligence israeliana aveva detto che sarebbe stato impossibile recuperare tutti i corpi. Ma nello Stato Ebraico ci si aspettava che la maggior parte sarebbero stati riconsegnati e quando questo non è avvenuto è stato deciso di chiudere il valico di Rafah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tg2. . Identificati i corpi dei 2 ostaggi riconsegnati. Gli aiuti nella striscia arrivano da altri valichi. #Rafah riaprirà in un secondo momento. #Tajani: "Italia farà la sua parte, in arrivo altri bambini da Gaza". Al #Tg2Rai ore 13,00 #16ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Hamas dice di aver restituito tutti i corpi recuperabili a Gaza. Il gruppo palestinese sostiene di aver consegnato tutte le salme che è stato possibile raggiungere, mentre Israele minaccia di riprendere l’offensiva https://lettera43.it/hamas-restituito-corpi-ostaggi-re - X Vai su X
Gaza, Israele: «Tregua violata, Hamas consegni i 19 corpi degli ostaggi morti. Il valico di Rafah sarà riaperto domenica» - Nonostante i corpi degli ostaggi non siano ancora stati restituiti tutti, l'amministrazione Trump sta lavorando per contribuire a istituire una forza di sicurezza ... ilgazzettino.it scrive
Gaza, 19 ostaggi morti non si trovano. La Turchia invia task force per scovarli - Non si trovano i corpi di 19 dei 28 ostaggi deceduti durante la prigionia a Gaza. Secondo iltempo.it
Israele: “Tregua violata, Hamas riconsegni 19 corpi degli ostaggi”. Il valico di Rafah sarà riaperto domenica - Halaq, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalle Idf poco fa nel villaggio di al- Scrive sassarinotizie.com