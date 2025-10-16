Anche Xiaomi 18 Pro avrà il display posteriore | la conferma dalla compagnia
Il presidente della compagnia cinese ha confermato che anche Xiaomi 18 Pro manterrà il display secondario per il lato posteriore. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
