Superato Stefano Tsitsipas in poco più di un'ora, Jannik Sinner arriva senza problemi alla semifinale del torneo-esibizione Six Kings Slam, in programma all'ANB Arena di Riad, in Arabia Saudita, fino al 18 ottobre. E stasera incontra il serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al secondo turno. La partita inizierà non prima delle 20, preceduta dall'altra semifinale, tra Taylor Fritz - che ha battuto Alexander Zverev - e Carlos Alcaraz, esentato dal primo turno in quanto secondo tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di Slam (6). Dove vedere Sinner-Djokovic oggi in streaming al Six Kings Slam di Riad. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Anche stasera c'è Sinner su Netflix, contro Djokovic