Anche stasera c' è Sinner su Netflix contro Djokovic
Superato Stefano Tsitsipas in poco più di un'ora, Jannik Sinner arriva senza problemi alla semifinale del torneo-esibizione Six Kings Slam, in programma all'ANB Arena di Riad, in Arabia Saudita, fino al 18 ottobre. E stasera incontra il serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al secondo turno. La partita inizierà non prima delle 20, preceduta dall'altra semifinale, tra Taylor Fritz - che ha battuto Alexander Zverev - e Carlos Alcaraz, esentato dal primo turno in quanto secondo tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di Slam (6). Dove vedere Sinner-Djokovic oggi in streaming al Six Kings Slam di Riad. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Approfondisci con queste news
“Giocate per strada e riavrete Alex e Totti” “Paz-Yildiz futurshow” Zapata, un Toro da 30 minuti Riecco rullo Sinner. Stasera test Djokovic La prima pagina del 16 ottobre ? #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Da oggi Sinner e Alcaraz in Arabia, in palio 6 milioni: tutto sulla mega-esibizione Six Kings Slam - X Vai su X
Stasera torna Sinner: si riparte dal Six Kings Slam: "Sto bene", possibile duello con Alcaraz - Sabato possibile sulla carta la sfida con il numero uno Atp, Carlos Alcaraz ... msn.com scrive
Dove vedere in tv Sinner-Tsitsipas al Six Kings Slam: orario e quando si gioca - Sarà il tennista greco il primo avversario di Jannik nel ricchissimo torneo d'esibizione in Arabia Saudita: tutte le informazioni sull'incontro di Riyad ... Da msn.com