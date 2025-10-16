C'è un tappeto blu al posto del classico red carpet. Perché quest'anno, alla Festa del Cinema di Roma, a sfilare è l'acqua, protagonista tanto silenziosa quanto potente della nostra vita ma anche del cinema. È con questo spirito che Acea in partnership con la Fondazione Cinema per Roma e il Centro Sperimentale di Cinematografia, ha presentato la seconda edizione del contest di cortometraggi «I Mille Volti dell'Acqua» e la rassegna «Gocce di Cinema», un viaggio tra pellicole e storie che scorrono come fiumi di immagini. L'iniziativa nasce all'interno del programma Generazione Acqua, il progetto di sensibilizzazione di Acea dedicato alla tutela e alla valorizzazione della risorsa idrica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche l'anteprima di Dracula alle "Gocce di Cinema" di Acea