Anche i ladri vanno in palestra | 8 furti in due mesi Ora mi sono blindato

Pesaro, 16 ottobre 2025 – Perseguitato dai ladri. Perché Giorgio Tamburini, 82 anni, da 65 anni titolare della palestra “Big Gym” all’inizio dell’Urbinate, sotto Santa Colomba, nel giro di un paio di mesi ha subìto otto furti. Un record. Il bottino? La risposta la dà lo stesso Tamburini: “In tutto mi avranno rubato 3-400 euro, tanto che colgo l’occasione attraverso il ’Carlino’ per dire ai ladri che se passano prima della chiusura venti euro glieli do direttamente io così evito tutte le mattina di arrivare al lavoro con l’angoscia di capire cosa è stato rotto e cosa hanno combinato dentro”. Il danno non è grosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anche i ladri vanno in palestra: 8 furti in due mesi. “Ora mi sono blindato”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Che batosta a Porto Cervo: il furto da mezzo milione… “svalutato” a patacca! Gazzetta Sarda Porto Cervo, terra di yacht, bollicine e—si direbbe ormai—clamorose delusioni per ladri in trasferta. È la parabola tragicomica vissuta da due abili malviventi francesi, - facebook.com Vai su Facebook

Ladri in casa alle 8 di sera, il proprietario li rincorre e li mette in fuga: «Avevano tagliato la recinzione. Poi sono scappati in campagna» - È stato provvidenziale l'intervento del padrone di casa, che ha sventato il furto mantenendo calma e sangue ... Come scrive ilgazzettino.it