Anche a Pescara aperte le iscrizioni al corso Aia per diventare arbitro di calcio

Ilpescara.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche a Pescara arriva il corso Aia per diventare arbitro di calcio. L’Associazione italiana arbitri – Sezione di Pescara apre ufficialmente le iscrizioni al nuovo corso arbitri di Calcio, promosso dalla Figc – Federazione Italiana Giuoco Calcio.Il corso è gratuito ed è rivolto a ragazzi e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

pescara aperte iscrizioni corsoAperte le iscrizioni per il corso di formazione “Alla scoperta di Ragusa e del suo paesaggio culturale” - Sono aperte le iscrizioni per gli insegnanti alla quinta edizione del corso di formazione "Alla scoperta di Ragusa e del suo ... Come scrive radiortm.it

Cerca Video su questo argomento: Pescara Aperte Iscrizioni Corso