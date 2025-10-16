Anche a Pescara aperte le iscrizioni al corso Aia per diventare arbitro di calcio

Anche a Pescara arriva il corso Aia per diventare arbitro di calcio. L’Associazione italiana arbitri – Sezione di Pescara apre ufficialmente le iscrizioni al nuovo corso arbitri di Calcio, promosso dalla Figc – Federazione Italiana Giuoco Calcio.Il corso è gratuito ed è rivolto a ragazzi e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

