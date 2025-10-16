Anastasio annulla due date per mancanza di pubblico | Mi dispiace ma il tour va avanti

Anastasio, il rapper e cantautore diventato famoso grazie alla vittoria a X Factor nel 2018, ha annunciato la cancellazione di due tappe del suo tour nei club. Le date di Perugia e Bari sono state annullate per lo scarso numero di biglietti vendut i: una quarantina nel capoluogo pugliese, ancora meno in Umbria. L’artista ha comunicato la decisione attraverso i suoi canali social, scusandosi con i fan e assicurando che chi ha già acquistato il biglietto riceverà indicazioni precise per il rimborso. Le altre tappe, invece, restano confermate: il tour “ LMNPP ” (che partirà il 16 ottobre da Roma) proseguirà come da programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anastasio annulla due date per mancanza di pubblico: “Mi dispiace, ma il tour va avanti"

