Amici Riccardo Stimolo | Ecco Chi E’ Il Cantante!

Il debutto di Riccardo Stimolo ad Amici conquista il pubblico e commuove Rudy Zerbi: scopri chi è il giovane talento di Malnate e perché tutti parlano di lui. È bastata una manciata di minuti sul palco di Amici per accendere i riflettori su Riccardo Stimolo, 19 anni, originario di Malnate, in provincia di Varese. Il suo debutto nella scuola più ambita d’Italia non è passato inosservato: ha scelto di esibirsi sulle note intense di Ci vorrebbe il mare di Marco Masini, e in pochi istanti ha saputo toccare le corde più profonde del pubblico. e anche quelle di Rudy Zerbi. Ma andiamo con ordine. La sua prima performance è stata bruscamente interrotta da Anna Pettinelli, che ha deciso di abbassare la temuta leva rossa, quella che ferma l’esibizione quando non convince. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Amici, Riccardo Stimolo: Ecco Chi E’ Il Cantante!

