Amici anticipazioni | registrazione di giovedì 16 Ottobre 2025

Tutto pronto per la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 19 ottobre 2025 su Canale 5. La registrazione avvenuta giovedì 16 ottobre ha regalato una giornata piena di emozioni, colpi di scena e confronti accesissimi. A giudicare le esibizioni sono stati Irama per il canto e Anbeta per il ballo, mentre tra gli ospiti musicali della puntata figurano Irama e Chiamamifaro. Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni e chi ha vinto le sfide più importanti. Amici anticipazioni, registrazione 16 Ottobre 2025: sfide della settimana. La puntata si è aperta con le sfide ancora in sospeso dalla settimana precedente. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni: registrazione di giovedì 16 Ottobre 2025

Argomenti simili trattati di recente

Tra poco una nuova puntata di Amici: tutte le anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook

ANTICIPAZIONI | Ecco tutto quello che è successo nella registrazione del terzo pomeridiano di #Amici24 in ordine DETTAGLIATO: https://dag0.short.gy/MO7978 - X Vai su X

Registrazione Amici 25, puntata 19 ottobre 2025/ Classifiche e chi è in sfida: batosta per Michelle e Frasa - Amici 25, anticipazioni registrazione puntata 19 ottobre 2025: le classifiche di canto e ballo, chi è finito in sfida e i giudici della quarta puntata ... Come scrive ilsussidiario.net

Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 19 ottobre 2025: due sfide e nuove liti tra prof - Amici 25, anticipazioni registrazione della puntata del 19 ottobre 2025 su Canale 5: i ragazzi in sfida, le nuove classifiche e le liti tra prof ... Riporta ilsussidiario.net

Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 12 ottobre: nuove sfide, Achille Lauro tra gli ospiti in studio - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5. Secondo msn.com