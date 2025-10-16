amici 25 puntata 19 ottobre con irama anbeta e chiamamifaro

Nella nuova puntata del pomeridiano di Amici 25, saranno ospiti in studio Irama, Anbeta e Chiamamifaro. Ospiti della quarta puntata pomeridiana di Amici 25, in onda domenica 19 ottobre alle ore 14 su Canale5, con la conduzione di Maria De Filippi, sono Anbeta, che torna in studio per valutare i ballerini, confermandosi una delle migliori danzatrici nate proprio nel talent e Irama, chiamato a giudicare la gara di canto e invitato anche per presentare il nuovo album Antologia della vita e della morte. Il cantautore toscano sarà accompagnato da un ensemble di archi per presentare dal vivo il singolo estratto Tutto tranne questo,. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

