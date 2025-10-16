Amici 25 puntata 19 ottobre con Irama Anbeta e Chiamamifaro
Nella nuova puntata del pomeridiano di Amici 25, saranno ospiti in studio Irama, Anbeta e Chiamamifaro. Ospiti della quarta puntata pomeridiana di Amici 25, in onda domenica 19 ottobre alle ore 14 su Canale5, con la conduzione di Maria De Filippi, sono Anbeta, che torna in studio per valutare i ballerini, confermandosi una delle migliori danzatrici nate proprio nel talent e Irama, chiamato a giudicare la gara di canto e invitato anche per presentare il nuovo album Antologia della vita e della morte. Il cantautore toscano sarà accompagnato da un ensemble di archi per presentare dal vivo il singolo estratto Tutto tranne questo,. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Approfondisci con queste news
Michelle nella puntata di oggi di #Amici25 ha affrontato la sfida! Rivedila subito QUI - facebook.com Vai su Facebook
Michelle nella puntata di oggi di #Amici25 ha affrontato la sfida! Rivedila subito QUI - X Vai su X
Amici 25 anticipazioni puntata 19 ottobre news, spoiler e ospiti - Oggi pomeriggio, giovedì 16 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda su Canale 5 domenica 19 ottobre. Si legge su novella2000.it
Amici 25, anticipazioni della puntata del 19 ottobre: ospiti, gare ed esiti delle sfide - La nuova puntata di Amici 25 è stata registrata oggi al Centro Titanus Elios: in studio giudici e ospiti speciali, nuove esibizioni e momenti emozionanti. Secondo movieplayer.it
Amici 25, anticipazioni quarta puntata del 19 ottobre: Irama e Chiamamifaro ospiti. Esito delle sfide e nuovi a rischio - Amici 25: anticipazioni quarta puntata domenica 19 ottobre alle 14. Lo riporta atomheartmagazine.com