Amici 25 Giulia Stabile contro gli haters e i commenti sul suo corpo | la chiacchierata con gli allievi | Video Witty Tv
Nella scuola di Amici 25 Giulia Stabile ha incontrato in casetta i ragazzi di quest’anno per un importante messaggio contro gli haters e bulli. Giulia è partita da quanto le è accaduto di recente e ha parlato dei commenti ricevuti sul suo corpo. Molti le hanno puntato il dito contro perché è ingrassata. Ecco le sue parole e la chiacchierata con gli allievi. Video Witty Tv . 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altre letture consigliate
Due ex possono rimanere amici? Cosa ne pensate? Con Giulia siamo stati insieme, ci siamo odiati, ci siamo ritrovati. Oggi siamo ottimi amici, lavoriamo insieme e, in un modo o nell’altro, resteremo nelle vite l’uno dell’altro per sempre. L’ospite del finale di sta - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Stabile choc ad Amici 25: “Chiamata cicciona, sono andata in terapia”/ “Detestavo il mio corpo” - Giulia Stabile racconta il cyberbullismo subito ai ragazzi di Amici 25 e fa delle rivelazioni delicate: "Sono andata in terapia dopo insulti sul mio corpo" ... Da ilsussidiario.net
Giulia Stabile vittima degli haters ne parla con i ragazzi di Amici 25 - Giulia Stabile nella casetta di Amici 25 per parlare di temi importanti: l'odio social e il bullism0 ... Secondo ultimenotizieflash.com
“Sono esplosa, ecco ho deciso”: Giulia Stabile mostra i commenti degli haters agli allievi di Amici - Durante il daytime di Amici, Giulia Stabile affronta i commenti degli haters sul suo corpo: la reazione degli allievi. donnaglamour.it scrive