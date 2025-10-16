Amici 25 Giulia Stabile contro gli haters e i commenti sul suo corpo | la chiacchierata con gli allievi | Video Witty Tv

Nella scuola di Amici 25 Giulia Stabile ha incontrato in casetta i ragazzi di quest’anno per un importante messaggio contro gli haters e bulli. Giulia è partita da quanto le è accaduto di recente e ha parlato dei commenti ricevuti sul suo corpo. Molti le hanno puntato il dito contro perché è ingrassata. Ecco le sue parole e la chiacchierata con gli allievi. Video Witty Tv . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

