Potrebbe esserci un ritorno tanto atteso e già discusso nella scuola di Amici. Ad alimentare le indiscrezioni, già circolate prima dell’inizio della 25esima edizione, è stata la segnalazione di un avvistamento nei pressi degli studi di registrazione. Protagonista è il ballerino Dandy Cipriano, che ha partecipato alla scorsa edizione del talent abbandonando per infortunio. La situazione per lui però sembra diversa da quella di Alessio Di Ponzio: scopriamo perché e cosa è emerso dalla testimonianza. Amici 25: la segnalazione su Dandy Cipriano. A rendere pubblica l’indiscrezione è stato proprio Pugnaloni attraverso le sue Instagram Stories. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, avvistato un ex allievo negli studi: banco per lui?