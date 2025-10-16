Amici 25 anticipazioni quarta puntata | ospiti Irama e Chiamamifaro

Amici 25 prosegue con la quarta puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 19 ottobre 2025 alle 14. Amici 25: gli ospiti del 19 ottobre 2025. In qualità di giudici delle gare di canto e ballo – come anticipa Amici News – sono arrivati rispettivamente Irama e Anbeta Toromani. Ospite musicale della puntata, oltre al cantante, anche Chiamamifaro. Tutti, di fatto, ex allievi. Amici 25: le sfide e le gare. Al centro della puntata le sfide degli allievi finiti a rischio eliminazione la scorsa settimana. Sfide, anche questa volta, tutte andate a buon fine per il cantante Opi e i ballerini Alex e Alessio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 25, anticipazioni quarta puntata: ospiti Irama e Chiamamifaro

