Amici 25 anticipazioni quarta puntata del 19 ottobre | Irama e Chiamamifaro ospiti Esito delle sfide e nuovi a rischio

Amici 25 torna domenica 19 ottobre 2025 alle 14:00 su Canale 5 con la quarta puntata. Registrata nel pomeriggio, l’appuntamento mette al centro sfide, gare e una linea ospiti tutta “di casa”, tra ex allievi e volti storici del talent. Indice. Amici 25 anticipazioni quarta puntata: ospiti e giudici del 19 ottobre. Le sfide: Opi, Alex e Alessio si salvano. Le gare: classifiche e nuovi allievi a rischio. Programmazione e cosa aspettarsi on air. FAQ Amici 25 anticipazioni quarta puntata. Amici 25 anticipazioni quarta puntata: ospiti e giudici del 19 ottobre. Seduti al tavolo delle giurie: Irama per la gara di canto e Anbeta Toromani per la gara di ballo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Amici 25, anticipazioni quarta puntata del 19 ottobre: Irama e Chiamamifaro ospiti. Esito delle sfide e nuovi a rischio

Scopri altri approfondimenti

Tra poco una nuova puntata di Amici: tutte le anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook

ANTICIPAZIONI | Ecco tutto quello che è successo nella registrazione del terzo pomeridiano di #Amici24 in ordine DETTAGLIATO: https://dag0.short.gy/MO7978 - X Vai su X

Amici 25, anticipazioni quarta puntata: ospiti Irama e Chiamamifaro - Amici 25: le anticipazioni della quarta puntata, in onda su Canale 5 domenica 19 ottobre 2025. Come scrive davidemaggio.it

Amici 25 anticipazioni puntata 19 ottobre news, spoiler e ospiti - Oggi pomeriggio, giovedì 16 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda su Canale 5 domenica 19 ottobre. Segnala novella2000.it

Registrazione Amici 25, puntata 19 ottobre 2025/ Classifiche e chi è in sfida: batosta per Michelle e Frasa - Amici 25, anticipazioni registrazione puntata 19 ottobre 2025: le classifiche di canto e ballo, chi è finito in sfida e i giudici della quarta puntata ... Come scrive ilsussidiario.net