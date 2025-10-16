Ambulante tenta di investire due agenti per sfuggire ai controlli | arrestato
Nel corso di un normale servizio di controllo di polizia commerciale e annonaria, svoltosi nella zona centrale della città, la mattinata del 14 ottobre, il personale del Corpo, scopriva un venditore ambulante che esponeva merce alimentare di dubbia provenienza destinato alla vendita.A seguito dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gianfranco Stracquadaini è stato arrestato. Il boss mafioso, latitante dal giugno 2024 dalla Dda di Catania per tentato omicidio, è stato intercettato dalla Squadra mobile di Ragusa con quelli della Sisco di Catania. - facebook.com Vai su Facebook
Ambulante fugge all’alt della Polizia e tenta di investire due agenti: arrestato in Calabria - Gli agenti, risaliti alla sua identità tramite la targa del veicolo, lo hanno raggiunto presso la sua abitazione ... Da zoom24.it
Reggio Calabria, ambulante fugge all’alt della Polizia e tenta di investire due agenti: arrestato - Momenti di tensione in centro città durante un controllo della Polizia Locale. Riporta msn.com
Reggio, arrestato ambulante abusivo dopo un inseguimento - Nell’ambito di un normale servizio di controllo di polizia commerciale ed annonaria in area centrale della città, nella mattinata del 14 ottobre, personale del Corpo all’uopo comandato, si accingeva ... Secondo citynow.it