Milano, 16 ottobre 2025 – Alla fine è arrivata la Flotilla a levare le castagne dal fuoco. Nella persona della capomissione della barca Karma Margherita Cioppi, proposta all’ Ambrogino d’oro dalla capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni e da Carlo Monguzzi di Europa verde, che a mezzo social li ha ringraziati per il pensiero ma ha declinato: “Non posso accettare un riconoscimento dalla città se mantiene un legame con chi devasta Gaza”. Il riferimento è al gemellaggio con Tel Aviv, che Monguzzi ha provato ad affondare ma la sua proposta non è passata anche grazie ai voti del Pd, con annessa protesta pro Pal e scontri fuori da Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ambrogini d’oro 2025, 280 candidature. Flotilla si sfila: “No grazie, siete gemellati a Tel Aviv”