In Italia, la qualità delle leggi non è solo un tema per giuristi o accademici: è una questione economica centrale, con effetti concreti sulla competitività, sugli investimenti e sull’efficienza dello Stato L’Italia e la trappola dell’ambiguità normativa In Italia, la qualità delle leggi non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ambiguità delle leggi e burocrazia inefficiente: il doppio freno che rallenta imprese e crescita economica, in attesa di una riforma