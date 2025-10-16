Amazon cambia il nome alla Fire TV Stick 4K ma il modello è lo stesso e si può risparmiare

Dday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cambio di nome che genera confusione, soprattutto quando si capisce che il “nuovo” modello costerà di più dell’attuale, che però è lo stesso. 🔗 Leggi su Dday.it

amazon cambia il nome alla fire tv stick 4k ma il modello 232 lo stesso e si pu242 risparmiare

© Dday.it - Amazon cambia il nome alla Fire TV Stick 4K ma il modello è lo stesso (e si può risparmiare)

Approfondisci con queste news

amazon cambia nome fireAmazon rinomina la Fire TV Stick 4K in Fire TV Stick 4K Plus - Il nuovo nome aiuta a chiarire la confusione su quale stick di streaming 4K sia superiore. notebookcheck.it scrive

amazon cambia nome fireGuida alle Fire TV Stick Amazon (scontate fino a mezzanotte) e confronto con Select 4K appena annunciata - Amazon ha svelato al mondo una nuova generazione di Fire TV Stick, annunciando il modello Fire TV Stick 4K Select durante l’evento hardware autunnale. Scrive macitynet.it

Amazon annuncia la nuova gamma Fire TV - Nuova gamma Amazon Fire TV: Omni QLED, Serie 2/4 e Stick 4K Select. Da techprincess.it

Cerca Video su questo argomento: Amazon Cambia Nome Fire