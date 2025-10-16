Amata | recensione del nuovo film di Elisa Amoruso

Presentato alle Giornate degli Autori di Venezia, arriva nelle sale italiane Amata diretto da Elisa Amoruso con protagoniste Tecla Insolia e Miriam Leone, che interpretano due donne le cui vite si intrecceranno. Vi presentiamo la nostra recensione. AMATA racconta due vite che si sfiorano senza incontrarsi, legate da fili invisibili e scelte capaci di cambiare un destino. Con uno sguardo intimo, sensuale e profondamente umano, AMATA esplora attraverso il corpo e l’anima delle sue protagoniste cosa significa scegliere. E amare. Nunzia è una giovane studentessa fuori sede, schiacciata dal peso di una gravidanza segreta e non desiderata. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

