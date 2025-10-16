Amata | recensione del nuovo film di Elisa Amoruso
Presentato alle Giornate degli Autori di Venezia, arriva nelle sale italiane Amata diretto da Elisa Amoruso con protagoniste Tecla Insolia e Miriam Leone, che interpretano due donne le cui vite si intrecceranno. Vi presentiamo la nostra recensione. AMATA racconta due vite che si sfiorano senza incontrarsi, legate da fili invisibili e scelte capaci di cambiare un destino. Con uno sguardo intimo, sensuale e profondamente umano, AMATA esplora attraverso il corpo e l’anima delle sue protagoniste cosa significa scegliere. E amare. Nunzia è una giovane studentessa fuori sede, schiacciata dal peso di una gravidanza segreta e non desiderata. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Qualche giorno fa ho visto in anteprima il film Amata, di Elisa Amoruso, che domani sarà nelle sale. Qui potete leggere la mia recensione se vi va. Grazie a VITA Società Editoriale - facebook.com Vai su Facebook
scheda film], la serie The Good Mothers [+leggi anche: - Il nuovo film di Elisa Amoruso racconta i percorsi distinti di due donne verso la maternità, e le loro libere scelte, in un dramma intimo e sociale allo stesso tempo ... Segnala cineuropa.org
Amata, cosa sapere sul film con Miriam Leone e Stefano Accorsi al cinema da oggi - Presentato in anteprima alla sezione Notti Venezia delle Giornate degli Autori durante il Festival di Venezia 2025, ... tg24.sky.it scrive
“Amata”, Stefano Accorsi: «Sono un buon papà anche al cinema» - Al cinema, intendiamo (nella vita lo è già da un po’, di quattro figli). Riporta sorrisi.com