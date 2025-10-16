Domenica scorsa alle 10, presso il centro civico della frazione di Runco, alla presenza di numerosi cittadini ha inaugurato “ Amabili Resti ”, una mostra fotonarrativa con le fotografie di Giacomo Squerzoni e i testi di Cristian Correggioli. Gli artisti erano reduci dall’esposizione dei loro lavori durante la Fiera di Portomaggiore e assieme al comitato locale di frazione hanno deciso di portare a Runco il loro lavoro, incentrato sul rapporto tra l’uomo e la natura, con uno sguardo particolare su tutte le realtà di campagna (cascine e poderi) un tempo popolati e ora silenziosi, ma anche sull’agricoltura e sui contesti più urbani di Portomaggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Amabili Resti’ in mostra a Runco. Anche nel prossimo weekend