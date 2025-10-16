Altri alberi tagliati a Forlimpopoli la protesta dei Verdi | I regolamenti di tutela sono solo dei pro forma
A Forlimpopoli proseguono gli interventi di abbattimento di alberi, sollevando nuove critiche da parte dei rappresentanti di Europa Verde - Verdi Forlì-Cesena, che denunciano una gestione “senza trasparenza né partecipazione” delle politiche sul verde urbano.Secondo quanto segnalato dai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Alberi tagliati da Italferr nel “Giardino dei cinque sensi” a Canegrate, consigliere Matteucci: “Chiediamo chiarimenti” https://legnanonews.com/aree-geografiche/alto_milanese/2025/10/15/alberi-tagliati-da-italferr-nel-giardino-dei-cinque-sensi-a-canegrate-cons - X Vai su X
Nei giorni scorsi tagliati gli alberi, poi la rimozione dell’amianto e quindi l’abbattimento. Ospiterà 25 posti auto: nessuno lo aveva voluto acquistare e il restauro sarebbe costato troppo - facebook.com Vai su Facebook
«Gli alberi tagliati hanno rovinato i nidi» La protesta della Lav - Lo hanno trovato, nel corso del sopralluogo effettuato nella mattina di martedì, i volontari della Lav di ... Da laprovinciapavese.gelocal.it
Bologna, gli alberi tagliati tormentano il sindaco Lepore: «In piazza dell'Unità tagliato bagolaro secolare», lui smentisce con le foto: «Sempre fake news» - Palazzo d’Accursio è andato in scena sul taglio del grande albero - corrieredibologna.corriere.it scrive
Protesta degli attivisti contro il taglio degli alberi in via don Minzoni - Bologna, 18 agosto 2025 – Un altro albero viene abbattuto in città, nel centro storico, mentre un altro, grazie alla protesta di attivisti e attiviste, resta in piedi. Riporta ilrestodelcarlino.it