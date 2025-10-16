Alto impatto a Latina | ancora controlli e perquisizioni in città
Nuovi servizi Alto impatto hanno interessato la città di Latina per prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti e la criminalità diffusa. Il servizio straordinario di controllo ha impegnato i carabinieri del comando provinciale con il supporto di personale della squadra d’intervento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Francesco Emilio Borrelli. . Porta Capuana ha bisogno di una operazione di alto impatto per contrastare la deriva criminale che la stava soffocando. - facebook.com Vai su Facebook
Controlli ad alto impatto a Torino: oltre 14 mila euro di sanzioni e un arresto per spaccio - X Vai su X
Latina, controlli “Alto impatto”: denunciato 51enne a Sabaudia per detenzione ai fini di spaccio - Controlli “Alto impatto” dei Carabinieri a Latina: denunciato a Sabaudia un 51enne trovato con 2,5 g di hashish e, in casa, altri 22 g e un bilancino. Secondo latinaquotidiano.it
Latina, controlli “Alto Impatto”: deferito giovane per spaccio di droga - Controlli “Alto Impatto” a Latina: Carabinieri deferiscono un 22enne per spaccio di hashish e segnalano un 41enne come assuntore. Si legge su latinaquotidiano.it
Servizi ad Alto impatto a Latina, controlli e sanzioni - La Questura di Latina intensifica il monitoraggio del territorio: 416 persone identificate e 10 sanzioni elevate ... Riporta latinaoggi.eu