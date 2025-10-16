Alto impatto a Latina | ancora controlli e perquisizioni in città

Latinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi servizi Alto impatto hanno interessato la città di Latina per prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti e la criminalità diffusa. Il servizio straordinario di controllo ha impegnato i carabinieri del comando provinciale con il supporto di personale della squadra d’intervento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

