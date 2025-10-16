Alto Calore prima della manager De Felice | avanti con il concordato

Tempo di lettura: 2 minuti “Sono molto contenta e onorata di poter servire le istituzioni in qualità di amministratore unico dell’Alto Calore”. Cos ì Alfonsina De Felice, nuovo amministratore unico di Alto Calore, alla prima uscita pubblica a qualche settimana dall’incarico ricevuto dopo le dimissioni dell’avvocato Antonello Lenzi “ Arrivo in un momento -prosegue – in cui ci sono molte aspettative: il tribunale, i liquidatori, i consulenti della società, la stessa azienda, i suoi dipendenti e i cittadini attendono di vedere risollevate le sorti di questo “malato”. Per questo il mio lavoro continuerà per rispettare l e prescrizioni del concordato preventivo: risanamento dei conti, quindi il recupero delle somme dovute e la regolarizzazione dei flussi di cassa per i consumi idrici, che presentano ancora molte irregolarità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alto Calore, “prima” della manager De Felice: avanti con il concordato

