Altman OpenAi lancia l’allarme sull’IA tenete stretto il timone educativo Crepet | Rischio licei diventino delle chat a cui chiedere di prepararsi su Carducci

" Cosa potrebbe diventare il liceo? " — si chiede Paolo Crepet, in un'intervista a Il Centro. " Una sorta di antenna dell’intelligenza artificiale, per cui parli di D’Annunzio in una chat? ". Il tono non è retorico, ma volutamente provocatorio. Come spesso accade nel suo modo di argomentare, la preoccupazione si fa domanda, e la domanda contiene già una parte del giudizio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

