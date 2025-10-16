Altman OpenAi lancia l’allarme sull’IA tenete stretto il timone educativo Crepet | Rischio licei diventino delle chat a cui chiedere di prepararsi su Carducci

Orizzontescuola.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

" Cosa potrebbe diventare il liceo? " — si chiede Paolo Crepet, in un'intervista a Il Centro. " Una sorta di antenna dell’intelligenza artificiale, per cui parli di D’Annunzio in una chat? ". Il tono non è retorico, ma volutamente provocatorio. Come spesso accade nel suo modo di argomentare, la preoccupazione si fa domanda, e la domanda contiene già una parte del giudizio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

altman openai lancia l8217allarmeOpenAI: intelligenza e azzardo circolare - Oggi gli interrogativi su OpenAI (e anche su Nvidia) sono concentrati su significato e conseguenze di questa girandola di rapporti incrociati, finanziari e di fornitura: un sistema di «finanza circola ... Secondo corriere.it

Altman, OpenAI: 'Supereremo quota 1 milione di GPU online entro fine anno'. L'AI corre, ma a quale costo? - Sam Altman, CEO di OpenAI, ha dichiarato che l'azienda supererà 1 milione di GPU attive online entro la fine del 2025. Da hwupgrade.it

OpenAI lancia ChatGPT-5: cosa cambia?/ I costi del nuovo bot, pensato per la programmazione - 5, il nuovo modello di OpenAI: cos'è, cosa cambia rispetto ai precedenti e quanto costa Dopo la lunga attesa (almeno, da parte degli appassionati) che si ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Altman Openai Lancia L8217allarme