Altino e Lio Piccolo nel weekend aperitivi e visite speciali agli scavi

Il team del progetto “Vivere d’Acqua. Archeologie tra Lio Piccolo e Altino” dell’Università Ca’ Foscari Venezia propone, sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025, due giornate di attività aperte al pubblico dedicate alla scoperta del patrimonio archeologico e ambientale di alcuni dei siti più. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#CavallinoTreporti – Domani a Lio Piccolo un appuntamento tra letteratura e archeologia Domenica 12 ottobre 2025, alle ore 11.00, Lio Piccolo accoglie un appuntamento che intreccia cultura, ricerca e paesaggio, con la presentazione del libro “E giocai a na - facebook.com Vai su Facebook

Apre la mostra archeologica "Fare la laguna, fare in laguna: comunità e risorse fra Lio Piccolo e Altino" - Il Comune di Cavallino Treporti e l’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e con il Ministero della Cultura, annunciano l’inaugurazione uf ... Secondo veneziatoday.it

In laguna Venezia conclusi gli 'scavi di comunità' a Lio Piccolo - Si è conclusa il 29 giugno l'attività 2024 della campagna di scavo archeologico "di comunità" sulla Villa Romana del sale nel sito di Lio Piccolo, a Cavallino- Riporta ansa.it

CAVALLINO-TREPORTI Nuovi studi archeologici su Lio Piccolo. E' il progetto - Treporti e l'Università Ca' Foscari Venezia, a cui si affianca il progetto degli ... Si legge su ilgazzettino.it