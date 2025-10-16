Altavilla Irpina Francesca Coscia giura fedeltà alla Patria | è la prima donna carabiniere del paese
L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Altavilla Irpina hanno espresso un sentito augurio e un profondo ringraziamento a Francesca Coscia, che ha da poco giurato fedeltà alla Patria entrando ufficialmente a far parte dell’Arma dei Carabinieri.La giovane rappresenta un motivo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
