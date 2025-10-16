Alta tensione tra Francesco Totti e la figlia Chanel | il retroscena sulla nuova lite e cosa c' entra Ilary Blasi

Ogni tanto le voci di maretta tra Francesco Totti e la figlia Chanel si levano per riportare i dettagli di un rapporto tutt'altro che lineare nella sua continuità. In principio è stata la separazione turbolenta da Ilary Blasi, quindi la relazione di lui con Noemi Bocchi e il feeling mai nato tra. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Integrando dispositivi ad alta tensione (5V-90V) con circuiti analogici e digitali a bassa tensione, la piattaforma #Treo di @onsemi si posiziona come leader nei circuiti analogici e misti. Leggi la notizia completa https://elettronica-tech.it/come-ridurre-consu - X Vai su X

È stato un pomeriggio ad alta tensione quello di oggi a Meda - facebook.com Vai su Facebook

Totti e Noemi, la data dell’anniversario li “tradisce”? Ecco cosa non torna - Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato in una suite esclusiva di un hotel a cinque stelle, con idromassaggio con vista mozzafiato sulla Capitale e un regalo costoso. Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Chanel Totti e il rapporto complicato con Francesco Totti. “C’entra Noemi Bocchi” - Sarebbe questo il legame fra Francesco Totti e Chanel, sua secondogenita, con cui l’ex calciatore della Roma ... Riporta dilei.it

Francesco Totti, la sorpresa per il terzo anniversario con Noemi Bocchi - Anniversario da sogno per Francesco Totti e Noemi Bocchi: per celebrare i tre anni insieme, l’ex calciatore ha organizzato una romantica sorpresa per la compagna. Segnala dilei.it