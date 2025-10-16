Alta tensione tra Francesco Totti e la figlia Chanel i presunti motivi dello screzio e cosa c'entra Ilary Blasi

Nuove tensioni nel rapporto tra Francesco Totti e Chanel. L'ultimo motivo di screzio sarebbe legato alla partecipazione della giovane influencer a Pechino Express, ecco cosa è emerso e cosa c'entra Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Integrando dispositivi ad alta tensione (5V-90V) con circuiti analogici e digitali a bassa tensione, la piattaforma #Treo di @onsemi si posiziona come leader nei circuiti analogici e misti. Leggi la notizia completa https://elettronica-tech.it/come-ridurre-consu - X Vai su X

È stato un pomeriggio ad alta tensione quello di oggi a Meda - facebook.com Vai su Facebook

“Alta tensione tra Francesco Totti e la figlia Chanel”, i presunti motivi dello screzio e cosa c’entra Ilary Blasi - L'ultimo motivo di screzio sarebbe legato alla partecipazione della giovane influencer a Pechino ... Secondo fanpage.it

"Alta tensione tra Francesco Totti e la figlia Chanel": il retroscena sulla (nuova) lite e cosa c'entra Ilary Blasi - Padre e figlia sarebbero distanti per visioni divergenti sulla carriera della ragazza: i dettagli sul settimanale Oggi ... Segnala today.it

Chanel Totti e il rapporto complicato con Francesco Totti. “C’entra Noemi Bocchi” - Sarebbe questo il legame fra Francesco Totti e Chanel, sua secondogenita, con cui l’ex calciatore della Roma ... Da dilei.it