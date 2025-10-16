Alta colonna di fumo a causarla il rogo in un garage | due intossicati

Un’alta colonna di fumo nero ha richiamato le attenzioni di tanti forlivesi giovedì pomeriggio. All’origine un incendio in un garage di un’abitazione in via Zampeschi sviluppatosi intorno alle 17. Dal comando provinciale di viale Roma sono giunte due squadre dei Vigili del fuoco, che hanno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

