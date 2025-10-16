Almanacco di giovedì 16 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Arezzonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 Ottobre è il 290° giorno del calendario gregoriano, mancano 76 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San GalloProverbio di OttobrePer San Gallo, para via e non fai falloAccadde Oggi1902 – Primo utilizzo della comparazione delle impronte digitali da parte dell'investigatore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

almanacco gioved236 16 ottobreOroscopo di oggi giovedì 16 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - Scopri cosa riservano le stelle per ogni segno zodiacale oggi, giovedì 16 ottobre. Secondo quotidiano.net

almanacco gioved236 16 ottobreL'oroscopo di giovedì 16 ottobre: giornata bellissima per Toro e Pesci - Oroscopo oggi giovedì 16 ottobre 2025, per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Secondo msn.com

almanacco gioved236 16 ottobreOroscopo completo di oggi giovedì 16 ottobre, Gemelli esplora nuove possibilità - L' oroscopo di oggi 16 ottobre si dispiega tra la curiosità esplorativa dei Gemelli e la profondità delle emozioni dello Scorpione. Segnala it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Almanacco Gioved236 16 Ottobre