Almanacco del 16-10-2025

Oggi la chiesa ricorda la memoria di Santa Edvige di slesia religiosa sono nati oggi Oscar Wilde grande grande prima Robins noi facciamo tantissimi auguri a Veronica Marco Ginevra Giulio Eleonora e poi non ti va solo un'ora Giuseppe e mattina Viaggio nel tempo che ci porta in questo 16 ottobre del 1793 a Parigi durante la rivoluzione francese Maria Antonietta regina di Francia viene ghigliottinato in piazza della rivoluzione Nel 5 viene fondata anche vecchi in Canada l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura la Fao nel 1964 La Repubblica Popolare Cinese fa detonare la prima bomba atomica diventando la quinta potenza nucleare mondiale Nel 1978 invece il cardinale polacco Karol Wojtyla viene eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo II noi ci salutiamo qui ricordandovi che oggi è anche la giornata mondiale dell'alimentazione e promosso dalla FAO che fu fondata proprio in questo giorno nel 1940 come Abbiamo ricordato