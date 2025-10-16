Alma Elysia Studio Come ritrovare armonia interiore
Oliva Fra le molte realtà cittadine che cercano un equilibrio tra corpo, mente e creatività, Alma Elysia Studio rappresenta un piccolo universo coerente e luminoso. Non un centro benessere, non una galleria, non un atelier nel senso tradizionale: è piuttosto un luogo che mette in relazione l’arte, la meditazione e la crescita personale, in una visione olistica e profondamente contemporanea dell’essere umano. Il nome Alma Elysia nasce dall’unione di due parole che già contengono un programma: Alma, "anima", e Elysia, dal latino Elysium, i campi elisi. L’anima come spazio di luce, dunque, un giardino interiore dove coltivare armonia e presenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
